"Интеграция Крыма в российский футбол неизбежна": в РФ заявили о переговорах с ФИФА и УЕФА по поводу оккупированного полуострова

Новый президент российской Премьер-лиги (РПЛ) и генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил о диалоге с международными инстанциями по так называемой интеграции Крыма.

Так, по словам функционера, переговоры якобы активно велись до вторжения РФ в Украину.

Об этом он рассказал в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ".

Алаев отметил, что Россия не намерена "сжигать мосты" с Европейским футбольным союзом (УЕФА) и Международной федерацией футбола (ФИФА).

"Крым – особая зона. В течение восьми лет УЕФА должен заниматься развитием футбола. РФС выходил с предложениями. Сейчас наши коллеги из ФИФА и УЕФА не сделали ничего для развития ни в плане инфраструктуры, ни в плане финансирования.

Мы вели этот диалог и были близки к интеграции юношеского футбола. К сожалению, диалог закончился 24 февраля. Недавно он восстановился неофициально. Важно не сжигать мосты. Интеграция Крыма в российский футбол неизбежна", — сказал гендир РФС.

Ранее рассказывалось о том, что президент крымского футбольного клуба "Крымтеплица" Александр Васильев высказался по поводу недопуска команд с оккупированного полуострова в состав российского чемпионата.

В частности, функционер заявил, что не видит перспектив развития команд из Крыма.

Добавим, что крымские ВСК (Симферополь), СКЧФ (Севастополь) и "Жемчужина" (Ялта) выступали во Второй лиге российского футбола 2014 года. Впрочем, УЕФА потребовал от РФС исключить их из своего состава, не признав полуостров территорией РФ.