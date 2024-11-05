Интер – Арсенал: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

В среду, 6 ноября, миланский "Интер" примет лондонский "Арсенал" украинца Александра Зинченко в матче четвертого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе Джузеппе Меацца в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В обновленном формате Лиги чемпионов каждая из 36 команд в основном раунде проведет по восемь поединков с разными соперниками (четыре дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

После трех туров "нерадзурри" с 7 очками занимают седьмое место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов. "Канониры" располагаются на девятой строчке, также имея в своем активе 7 баллов.

Где смотреть матч Интер – Арсенал

В Украине поединок "Интер" – "Арсенал" в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Интер – Арсенал

Незначительным фаворитом грядущего поединка букмекеры считают итальянский клуб. На победу "Интера" можно сделать ставку с коэффициентом 2,59. Ничья – 3,25. Выигрыш подопечных Микеля Артеты – 2,91.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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