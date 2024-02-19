Интер – Атлетико: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Миланский и мадридский клубы сразятся за путевку в четвертьфинал самого престижного евротурнира.

Во вторник, 20 февраля, миланский "Интер" и мадридский "Атлетико" встретятся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Поединок состоится на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

"Интер" занял второе место в своей группе Лиги чемпионов. "Нерадзурри" обошли "Бенфику" и "Зальцбург", но финишировали позади "Реала Сосьедад".

"Атлетико" выиграл свой квартет Лиги чемпионов, опередив "Лацио", "Фейеноорд" и "Селтик".

Сейчас "Интер" уверенно лидирует в чемпионате Италии. Подопечные Симоне Индзаги на 9 очков оторвались от ближайшего преследователя "Ювентуса", а также имеют матч в запасе.

"Атлетико" занимает четвёртую позицию в чемпионате Испании. "Матрацники" на три очка отстают от "Барселоны", которая идет третьей.

Где смотреть матч Интер – Атлетико

На территории Украины поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между "Интером" и "Атлетико" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Интер – Атлетико

В грядущем поединке букмекеры отдают предпочтение "нерадзурри". На победу итальянского клуба принимаются ставки с коэффициентом 1,81. Ничья – 3,60. Выигрыш "матрасников" – 5,00.

Фаворитом двухматчевого противостояния также является "Интер". На выход представителя Серии А в четвертьфинал Лиги чемпионов можно поставить с коэффициентом 1,60. Итоговый успех команды Диего Симеоне оценен коэффициентом 2,45.

Добавим, что ответный матч между "Атлетико" и "Интером" состоится 13 марта в Мадриде.

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