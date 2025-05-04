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Интер – Барселона: где смотреть и прогноз букмекеров на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов
После результативной ничьей в первом поединке "Интер" и "Барселона" в Милане определят, кто пройдет в финал Лиги чемпионов.
Во вторник, 6 мая, итальянский "Интер" будет принимать испанскую "Барселону" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25.
Поединок состоится на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
В первой встрече, которая состоялась 30 апреля в Барселоне, клубы не определили победителя в результативной голевой перестрелке (3:3).
Где смотреть матч Интер – Барселона
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На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Интер" – "Барселона".
Прогнозы букмекеров на матч Интер – Барселона
Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают "Барселону". На победу подопечных Ханси Флика принимаются ставки с коэффициентом 2,21. Ничья – 3,90. Выигрыш "Интера" – 3,05.
Выход каталонского клуба в финал оценен коэффициентом 1,68. Триумф подопечных Симоне Индзаги по сумме двух матчей – 2,19.
В другом полуфинальном противостоянии Лиги чемпионов сильнейшего выясняют лондонский "Арсенал" и ПСЖ. Первый поединок английский клуб дома проиграл со счетом 0:1, ответный матч состоится в среду, 7 мая, в Париже.
Финал турнира запланирован 31 мая на "Альянц Арене" в Мюнхене.