Интер – Барселона: где смотреть и прогноз букмекеров на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов

"Барселона" – "Интер" / © Associated Press

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Во вторник, 6 мая, итальянский "Интер" будет принимать испанскую "Барселону" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В первой встрече, которая состоялась 30 апреля в Барселоне, клубы не определили победителя в результативной голевой перестрелке (3:3).

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Где смотреть матч Интер – Барселона

В Украине поединок "Интер" – "Барселона" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Интер" – "Барселона".

Прогнозы букмекеров на матч Интер – Барселона

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают "Барселону". На победу подопечных Ханси Флика принимаются ставки с коэффициентом 2,21. Ничья – 3,90. Выигрыш "Интера" – 3,05.

Выход каталонского клуба в финал оценен коэффициентом 1,68. Триумф подопечных Симоне Индзаги по сумме двух матчей – 2,19.

В другом полуфинальном противостоянии Лиги чемпионов сильнейшего выясняют лондонский "Арсенал" и ПСЖ. Первый поединок английский клуб дома проиграл со счетом 0:1, ответный матч состоится в среду, 7 мая, в Париже.

Финал турнира запланирован 31 мая на "Альянц Арене" в Мюнхене.