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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Интер – Барселона: онлайн-трансляция ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов

Текстовый репортаж второго полуфинального поединка между миланским и каталонским клубами.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Барселона" – "Интер"

"Барселона" – "Интер" / © Associated Press

Во вторник, 6 мая, итальянский "Интер" будет принимать испанскую "Барселону" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В первой встрече, которая состоялась 30 апреля в Барселоне, клубы не определили победителя в результативной голевой перестрелке (3:3).

В другом полуфинальном противостоянии Лиги чемпионов сильнейшего выясняют лондонский "Арсенал" и ПСЖ. Первый поединок английский клуб дома проиграл со счетом 0:1, ответный матч состоится в среду, 7 мая, в Париже.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Интер" – "Барселона".

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