ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
74
Время на прочтение
1 мин

Интер – Бавария: где смотреть и прогноз букмекеров на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Первая игра закончилась победой миланского клуба со счетом 2:1.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Бавария" – "Интер"

"Бавария" – "Интер" / © Associated Press

В среду, 16 апреля, "Интер" будет принимать "Баварию" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В первой встрече между командами, которая состоялась 8 апреля в Мюнхене, итальянский клуб вырвал победу над представителем немецкой Бундеслиги со счетом 2:1.

Где смотреть матч Интер – Бавария

В Украине поединок "Интер" - "Бавария" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Интер – Бавария

Букмекеры примерно одинаково оценивают шансы команд в предстоящем поединке. На победу "нерадзурри" принимаются ставки с коэффициентом 2,63. Ничья – 3,70. Выигрыш подопечных Венсана Компани – 2,58.

Фаворитом двухматчевой дуэли аналитики считают "Интер". На выход команды Симоне Индзаги в полуфинал можно поставить с коэффициентом 1,35. Проход "Баварии" в следующую стадию турнира – 3,20.

Победитель пары "Бавария" – "Интер" в 1/2 финала Лиги чемпионов сразится с триумфатором противостояния "Барселона" (Испания) – "Боруссия" Дортмунд (Германия). В первом матче каталонская команда дома разнесла "шмелей" со счетом 4:0.

Другую полуфинальную пару Лиги чемпионов составят клубы, которые станут победителями четвертьфиналов ПСЖ (Франция) – "Астон Вилла" (Англия) и "Арсенал" (Англия) – "Реал" Мадрид (Испания).

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является "Реал". В прошлом году мадридский гранд в финале обыграл дортмундскую "Боруссию", обновив абсолютный рекорд (15) по триумфам в этом турнире.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
74
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie