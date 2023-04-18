Интер – Бенфика: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Лиссабонские "орлы" постараются нивелировать поражение в первой игре против "нерадзурри".

В среду, 19 апреля, итальянский "Интер" и португальская "Бенфика" встретятся в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Поединок состоится на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В первом матче, который состоялся неделю назад, "Интер" в Португалии обыграл лиссабонцев со счетом 0:2 .

Победитель пары "Интер" – "Бенфика" в полуфинале встретится с триумфатором дуэли "Милан" – "Наполи".

В первом матче "Милан" на своем поле одолел "Наполи" со счетом 1:0 . Ответная игра состоится во вторник, 18 апреля, в Неаполе на стадионе "Диего Армандо Марадона".

Где смотреть матч Интер – Бенфика

На территории Украины ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов между "Интером" и "Бенфикой" в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Интер – Бенфика

В предстоящем поединке букмекеры выше оценивают шансы на победу миланского клуба – 2,12. Ничья – 3,60. Выигрыш лиссабонцев – 3,60.

Очевидным фаворитом двухматчевого противостояния после успеха в первой встрече называется "Интер". На выход "нерадзурри" в полуфинал турнира принимаются ставки с коэффициентом 1,06. Итоговая победа "Бенфики" станет большой неожиданностью – 9,90.

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