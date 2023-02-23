"Интер" благодаря Лукаку в большинстве дожал "Порту" в первом матче плей-офф Лиги чемпионов (видео)

Миланский "Интер" обыграл "Порту" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23. Поединок на стадионе "Джузеппе Меацца" завершился со счетом 1:0 .

Главные события в этой встрече развернулись в конце второго тайма. На 78-й минуте полузащитник "драконов" Отавиу получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

"Нерадзурри" воспользовались численным преимуществом и забили победный мяч. На 86-й минуте точный удар в свой актив записал Ромелу Лукаку.

Ответный поединок состоится во вторник, 14 марта, в Порту на стадионе "Драгау".

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов запланирована на 17 марта.

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