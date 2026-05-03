"Интер" досрочно стал чемпионом Италии-2025/26

Миланский "Интер" досрочно стал чемпионом Италии по футболу сезона-2025/26.

"Нерадзурри" обыграли "Парму" (2:0) в домашнем матче 35-го тура Серии А, гарантировав себе чемпионство за три тура до финиша.

Голами за миланский клуб отличились Маркус Тюрам и Генрих Мхитарян.

В настоящее время подопечные Кристиана Киву имеют 82 очка и опережают идущий вторым "Наполи" на 12 баллов.

Таким образом, "Интер" завоевал 21-е "скудетто" в истории и второе за последние три сезона.

