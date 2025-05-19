"Интер" драматически упустил победу над "Лацио" и не воспользовался шансом возглавить Серию А (видео)

"Интер" – "Лацио" / © facebook.com/Inter

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"Интер" на своем поле сыграл вничью с "Лацио" в матче 37-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25. Драматический поединок на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане завершился со счетом 2:2 .

В компенсированное к первому тайму время хозяев поля вывел вперед Янн-Аурель Биссек. На 72-й минуте римляне отыгрались благодаря голу от Педро.

На 79-й минуте "нерадзурри" снова повели в счете – отличился Дензел Дюмфрис.

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Однако удержать победу подопечные Симоне Индзаги не сумели. На 90-й минуте Педро реализовал пенальти и принес "орлам" ничью.

На 90-й минуте матча миланский клуб мог вырвать победу, но гол Марко Арнаутовича после просмотра VAR был отменен из-за офсайда.

Обзор матча "Интер" – "Лацио"

Так что "Интер" (78 очков) остался на втором месте в Серии А, не воспользовавшись возможностью за тур до конца обойти в борьбе за чемпионство "Наполи" (79 баллов), который в параллельном матче сыграл вничью с "Пармой" (0:0).

"Лацио" (65 пунктов) опустился на шестую позицию, но сохраняет шансы попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. "Орлы" на два очка отстают от "Ювентуса" и на один балл от "Ромы" украинского форварда Артема Довбика.

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В заключительном туре Серии А "Интер" на выезде сыграет с "Комо", а "Лацио" примет Лечче. Матчи состоятся 25 мая.

Напомним, в субботу, 31 мая, "Интер" встретятся с ПСЖ в финале Лиги чемпионов.