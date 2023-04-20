"Интер" драматично упустил победу над "Бенфикой", но вышел в полуфинал Лиги чемпионов (видео)

Миланский "Интер" сыграл вничью с лиссабонской "Бенфикой" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23. Поединок на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане завершился со счетом 3:3 .

В первом тайме команды обменялись голами. "Нерадзурри" вышли вперед на 14-й минуте благодаря точному удару Николо Бареллы. "Орлы" ответили на 38-й минуте усилиями Фредрика Аурснеса.

В середине второго тайма Лаутаро Мартинес вернул перевес хозяевам. А на 78-й минуте Хоакин Корреа отправил третий мяч в сетку ворот португальского клуба.

Однако в конце встречи лиссабонцам удалось избежать поражения. На 86-й минуте за "Бенфику" забил Антонио Силва, а в компенсированное время Петар Муса установил окончательный счет в этом матче.

Обзор матча

Напомним, в первом матче между этими командами "Интер" в Португалии обыграл лиссабонцев со счетом 0:2 . Таким образом, победа "нерадзурри" 5:3 по сумме двух встреч.

В полуфинале "Интер" встретится с "Миланом", который вышел триумфатором из четвертьфинальной дуэли против "Наполи".

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