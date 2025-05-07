"Интер" и "Барселона" повторили рекорд результативности полуфиналов Лиги чемпионов

"Интер" – "Барселона" / © Associated Press

Реклама

Миланский "Интер" и каталонская "Барселона" повторили рекорд результативности в истории 1/2 финала Лиги чемпионов.

За два матча итальянский и испанский клубы суммарно забили 13 голов (7 – "Интер" и 6 – "Барселона").

13 голов на стадии полуфинала – рекордный показатель в истории Лиги чемпионов. Столько же забили "Ливерпуль" и "Рома" в сезоне-2017/18.

Реклама

Тогда мерсисайдцы дома выиграли первый матч со счетом 5:2. В ответном поединке сильнее оказались римляне (4:2), но по сумме двух встреч (7:6) дальше прошел английский клуб, который в финале на НСК "Олимпийский" в Киеве проиграл мадридскому "Реалу".

Основное время обоих поединков "Интера" против "Барселоны" завершилось вничью 3:3, а в экстра-таймах домашней игры "нерадзурри" забили победный гол и благодаря триумфу в двухматчевом противостоянии (7:6) вышли в финал Лиги чемпионов.

В решающем матче за трофей подопечные Симоне Индзаги сразятся с победителем полуфинала между лондонским "Арсеналом" и французским ПСЖ. Первый поединок английский клуб дома проиграл со счетом 0:1, ответный матч состоится в среду, 7 мая, в Париже.

Финал турнира запланирован 31 мая на "Альянц Арене" в Мюнхене.