"Интер" и "Рома" с дублем Дибалы разобрались с новичками в Серии А, "Милан" неожиданно сыграл вничью

Так, миланский "Интер" уверенно победил в родных стенах новичка "Кремонезе" со счетом 3:1 .

Забитыми голами за "нерадзурри" отличились Хоакин Корреа (12 минута), Николо Барелла (38) и Лаутаро Мартинес (76). Все, на что хватило гостей, так это на забитый мяч от Дэвида Окерека, которій состоялся на 90 минуте.

После этой победы "Интер" набрал девять очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. "Кремонезе", в свою очередь, имеет четыре поражения в четырех играх и идет на предпоследней, 19-й позиции;

В следующем туре "Интер" ждет дерби с "Миланом" (3 сентября), а "Кремонезе" встретится с "Сассуоло" (4 сентября).

Римская "Рома", в свою очередь, не имела никаких проблем в домашней игре с еще одним новичком Серии А — "Монцой". Благодаря дублю Пауло Дибалы (18, 32) и гола от Рожера Ибаньеса (61), "волки" разгромили оппонента со счетом 3:0.

Команда Жозе Моуриньо набрала десять баллов и вышла в лидеры внутреннего первенства. Что касается "Монцы". то они с "нулем" замыкают турнирную таблицу;

В следующем туре римляне приедут в гости к "Удинезе" (4 сентября), а "Монца" на следующий день примет "Аталанту" украинца Руслана Малиновского.

Действующий чемпион Серии А "Милан" не смог справиться на выезде с "Сассуоло" (0:0). Для "россонери" все могло быть гораздо хуже, но на 23-й минуте форвард "нероверди" Доменико Берарди не забил пенальти.

"Милан" теперь имеет восемь пунктов и идет третьим. "Сассуоло" с пятью очками расположился на десятой позиции.

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