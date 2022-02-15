Интер – Ливерпуль, РБ Зальцбург – Бавария: где смотреть и ставки букмекеров на матчи 1/8 финала Лиги чемпионов

Интер – Ливерпуль, РБ Зальцбург – Бавария: где смотреть и ставки букмекеров на матчи 1/8 финала Лиги чемпионов

Титаны мирового футбола начинают поход в плей-офф за "ушастым" трофеем.

В среду, 16 февраля , состоится второй день поединков 1/8 финала Лиги чемпионов-2021/22.

Так, на стадии плей-офф самого престижного клубного турнира Европы встретятся итальянский "Интер" и английский "Ливерпуль". Вторую пару игрового дня составят австрийский РБ "Зальцбург" и немецкая "Бавария".

Поединки состоятся на полях "нерадзурри" и "быков" соответственно, начало обеих игр – в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Интер — Ливерпуль

На территории Украины поединок прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры со всеми голами и лучшими моментами матча.

Прогнозы букмекеров на матч Интер — Ливерпуль

Так, фаворитом соответствующего противостояния является команда Юргена Клоппа. На победу "мерсисайдцев" коэффициент составляет 2,12. Ничья – 3,78. Победа миланцев, в свою очередь, оценивается в 3,56.

"Ливерпуль" вышел в 1/8 финала ЛЧ, заняв первую строчку в группе. Англичане опередили мадридский "Атлетико", португальский "Порту" и итальянский "Милан";

"Интер", в свою очередь, оказался в плей-офф турнира благодаря второй позиции в квартете с "Реалом", молдавским "Шерифом" и донецким "Шахтером".

Где смотреть матч РБ Зальцбург – Бавария

На территории Украины поединок прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч РБ Зальцбург – Бавария

Предпочтение в этом противостоянии отдается мюнхенцам. На их победу коэффициент составляет 1,42. Ничья – 5,70. Победа австрийцев оценивается в 7,20.

"Бавария" вышла в 1/8 финала, выиграв все шесть игр на групповой стадии. Мюнхенцы были в квартете с португальской "Бенфикой" украинца Романа Яремчука, испанской "Барселоной" и киевским "Динамо";

РБ "Зальцбург" имеет честь сыграть в плей-офф Лиги чемпионов из-за того, что занял второе место в группе с французским "Лиллем", испанской "Севильей" и немецким "Вольфсбургом".

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