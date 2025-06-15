"Интер" Майами с Месси сыграл вничью в матче-открытии Клубного чемпионата мира-2025 (видео)

Лионель Месси, "Аль-Ахли" – "Интер" Майами / © Associated Press

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"Интер" Майами сыграл вничью с "Аль-Ахли" в матче-открытии Клубного чемпионата мира-2025 по футболу. Поединок на стажионе "Хард Рок" в Майами-Гарденсе завершился со счетом 0:0 .

В конце первого тайма у египетского клуба был шанс выходить вперед, но Трезеге не реализовал пенальти.

А на заключительных секундах встречи уже американский коллектив мог забить и вырвать победу, но Лионель Месси попал в перекладину.

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Обзор матча "Аль-Ахли" – "Интер" Майами

В другом матче стартового тура группы A встретятся бразильский "Палмейрас" и португальский "Порту" (16 июня, 01:00 по киевскому времени).

Во втором туре, 19 июня, "Аль-Ахли" сыграет с "Палмейрасом", а "Интер" Майами будет противостоять "Порту".

Ранее сообщалось, что ФИФА объявил рекордные призовые для участников Клубного чемпионата мира-2025.