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"Интер" Майами с Месси сыграл вничью в матче-открытии Клубного чемпионата мира-2025 (видео)
Американский коллектив не смог обыграть египетский "Аль-Ахли".
"Интер" Майами сыграл вничью с "Аль-Ахли" в матче-открытии Клубного чемпионата мира-2025 по футболу. Поединок на стажионе "Хард Рок" в Майами-Гарденсе завершился со счетом 0:0.
В конце первого тайма у египетского клуба был шанс выходить вперед, но Трезеге не реализовал пенальти.
А на заключительных секундах встречи уже американский коллектив мог забить и вырвать победу, но Лионель Месси попал в перекладину.
Обзор матча "Аль-Ахли" – "Интер" Майами
В другом матче стартового тура группы A встретятся бразильский "Палмейрас" и португальский "Порту" (16 июня, 01:00 по киевскому времени).
Во втором туре, 19 июня, "Аль-Ахли" сыграет с "Палмейрасом", а "Интер" Майами будет противостоять "Порту".
Ранее сообщалось, что ФИФА объявил рекордные призовые для участников Клубного чемпионата мира-2025.