"Интер" Майами с Месси впервые не сумел победить – аргентинец прервал свою результативную серию

Клуб из Флориды в отсутствие украинского защитника Сергея Кривцова потерял очки в игре с "Нэшвиллом".

"Интер" Майами аргентинского нападающего Лионеля Месси и защитника сборной Украины Сергея Кривцова сыграл вничью с "Нэшвиллом" в матче регулярного чемпионата МЛС – 0:0 .

Месси вышел в стартовом составе своей команды и провел полный поединок. Аргентинец впервые за период своей карьеры в США завершил матч без результативных действий.

Всего на счету Лео 11 голов и 3 ассиста в 10 матчах за американскую команду.

Добавим, что украинский защитник "Интера Майами" Сергей Кривцов не попал в заявку на этот матч.

Обзор матча

Сейчас "Интер" Майами занимает предпоследнюю позицию в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 22 очка после 24 матчей.

В следующем туре МЛС команда Месси и Кривцова 4 сентября на выезде сыграет против "Лос-Анджелеса".

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