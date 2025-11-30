"Интер" Майами с разгромом вышел в финал плей-офф МЛС – Месси установил исторический рекорд

Лионель Месси, "Интер Майами" / © Associated Press

"Интер Майами" разгромил "Нью-Йорк Сити" в полуфинальном матче плей-офф МЛС. Встреча на арене "Чейз Стэдиум" в городе Форт-Лодердейл завершилась со счетом 5:1 .

Хет-трик в этом поединке оформил аргентинский форвард Тадео Альенде. Еще по одному мячу за хозяев поля забили Матео Сильветти и Теласко Сеговия. У гостей единственным голом отличился Джастин Хаак.

Легендарный аргентинец Лионель Месси отыграл весь матч за "Интер" Майами и отдал одну результативную передачу, которая стала для него 405-й в карьере.

38-летний Месси стал лучшим ассистентом в истории мирового футбола, обойдя выдающегося венгра Ференца Пушкаша, у которого 404 ассиста.

Кроме Месси, за "цапель" в этом матче сыграли его бывшие партнеры из "Барселоны": Жорди Альба (90 минут, два ассиста), Серхио Бускетс (90 минут) и Луис Суарес (вышел на 83-й минуте).

Обзор матча "Интер" Майами – "Нью-Йорк Сити"

Таким образом, "Интер" Майами выиграл трофей Восточной конференции и впервые в истории сыграет в финале плей-офф МЛС.

В решающем матче подопечные Хавьера Маскерано сразятся с канадским "Ванкувер Уайткэпс", за который выступает именитый немецкий форвард Томас Мюллер.

Поединок за трофей состоится 6 декабря на арене "Чейз Стэдиум" в городе Форт-Лодердейл.

Напомним, в октябре этого года Месси продлил контракт с "Интером" Майами.