Интер – Милан: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов

"Россонери" попытаются нивелировать поражение в первом поединке, чтобы добраться до финала.

Во вторник, 16 мая, итальянские "Интер" и "Милан" проведут ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Поединок состоится на стадионе Джузеппе Меацца в Милане. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

В первой встрече неделю назад "Интер" победил "Милан" со счетом 0:2 .

Где смотреть матч Интер – Милан

На территории Украины ответный поединок 1/2 финала Лиги чемпионов между "Интером" и "Миланом" в прямом эфире будет транслировать медиасервис MEGOGO.

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Прогнозы букмекеров на матч Интер – Милан

По мнению букмекеров, лучшие шансы выиграть предстоящий поединок имеют "нерадзурри". На победу "Интера" принимаются ставки с коэффициентом 2,12. На ничью – 3,50, а на победу "россонери" – 4,05.

Аналитики не сомневаются, что именно команда Симоне Индзаги выйдет в финал турнира. Коэффициент на это событие составляет 1,08. На то, что путевка в финал достанется "Милану", можно поставить с коэффициентом 9,90.

Напомним, победитель двухматчевого противостояния "Милан" – "Интер" в финале Лиги чемпионов сыграет с триумфатором другого полуфинала между "Реалом" и "Манчестер Сити". В Мадриде соперники не определили сильнейшего, расписав ничью со счетом 1:1. Ответный матч состоится в среду, 17 мая.

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