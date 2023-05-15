Интер – Милан: онлайн-трансляция ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов

Текстовый репортаж миланского дерби в рамках второй части полуфинала самого престижного евротурнира.

Во вторник, 16 мая, итальянские "Интер" и "Милан" проведут ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Поединок состоится на стадионе Джузеппе Меацца в Милане. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

В первой встрече неделю назад "Интер" победил "Милан" со счетом 0:2 .

Победитель этого противостояния в финале 10 июня в Стамбуле сыграет против триумфатора другого полуфинала между "Реалом" и "Манчестер Сити". В Мадриде соперники не определили сильнейшего, расписав ничью со счетом 1:1. Ответный матч состоится в среду, 17 мая.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция ответного поединка полуфинала Лиги чемпионов между "Интером" и "Миланом".