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Интер – Милан: онлайн-трансляция ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
90
Время на прочтение
1 мин
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Интер – Милан: онлайн-трансляция ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов

"Интер" – "Милан" (коллаж ТСН.ua)

Текстовый репортаж миланского дерби в рамках второй части полуфинала самого престижного евротурнира.

Во вторник, 16 мая, итальянские "Интер" и "Милан" проведут ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Поединок состоится на стадионе Джузеппе Меацца в Милане. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

В первой встрече неделю назад "Интер" победил "Милан" со счетом 0:2.

Победитель этого противостояния в финале 10 июня в Стамбуле сыграет против триумфатора другого полуфинала между "Реалом" и "Манчестер Сити". В Мадриде соперники не определили сильнейшего, расписав ничью со счетом 1:1. Ответный матч состоится в среду, 17 мая.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция ответного поединка полуфинала Лиги чемпионов между "Интером" и "Миланом".

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Дата публикации
Просмотры
90
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