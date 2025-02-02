"Интер" на последних минутах вырвал ничью против "Милана" в чемпионате Италии (видео)

"Милан" и "Интер" сыграли вничью в матче 23-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Сан-Сиро" в Милане завершился со счетом 1:1 .

"Россонери" открыли счет в конце первого тайма, когда на 45-й минуте точный удар нанес нидерландский полузащитник Тиджани Рейндерс.

Подопечные Сержиу Консейсау были очень близки к тому, чтобы удержать победный результат. Однако на 90+3-й минуте гол нидерландского защитника Стефана Де Врея принес "нерадзурри" ничью.

Обзор матча "Милан" – "Интер"

Будет добавлен в скором времени.

После этого поединка "Интер" с 51 очком занимает второе место в турнирной таблице Серии А. Подопечные Симоне Индзаги на 2 балла отстают от лидера чемпионата "Наполи". В свою очередь, "Милан" с 35 баллами находится на восьмой строчке.

В следующем туре "Интер" 6 февраля на выезде сразится с "Фиорентиной", а "Милан" 8 февраля приедет в гости к "Эмполи".

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