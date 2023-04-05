"Интер" на последних секундах избежал поражения от "Ювентуса" в первом полуфинале Кубка Италии (видео)

"Ювентус" на своем поле сыграл вничью с "Интером" в первом полуфинальном матче Кубка Италии – 1:1 .

Все самые интересные события в этой встрече произошли в конце второго тайма. На 83-й минуте "Старая синьора" вышла вперед усилиями Хуана Куадрадо.

Однако удержать победу "бьянконери" было не суждено. В компенсированное время Бремер сыграл рукой в собственной штрафной, а Ромелу Лукаку на 90+5-й минуте реализовал пенальти.

Обзор матча

Ответный матч команды сыграют 26 апреля в Милане.

В другом полуфинале Кубка Италии будут сильнейшего определять "Кремонезе" и "Фиорентина". Матчи пройдут 5 и 27 апреля.

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