"Интер" нанес лидеру Серии A первое поражение в сезоне, "Ювентус" вырвал победу у аутсайдера (видео)

В среду, 4 января, состоялись матчи 16-го тура итальянской Серии А сезона-2022/23.

В рамках 16-го тура итальянской Серии А миланский "Интер" дома обыграл лидера чемпионата, "Наполи", со счетом 1:0 , а туринский "Ювентус" в гостях с трудом одолел аутсайдера лиги, "Кремонезе" ( 0:1 ).

Победу "нерадзурри" принес гол Эдина Джеко на 56-й минуте. Ассистировал боснийскому нападающему Федерико Димарко.

Обзор матча

Неаполитанцы потерпели первое поражение в сезоне Серии А, но продолжают лидировать с 41 очком в своем активе. "Интер" имеет 33 балла и занимает четвертую позицию.

В следующем туре команда Лучано Спаллетти 8 января приедет в гости к "Сампдории", а миланцы днем ранее на выезде сыграют против "Монцы".

В другом матче игрового дня "Ювентус" одолел "Кремонезе" благодаря голу Аркадиуша Милика в компенсированное ко второму тайму время. Польский форвард забил прямым ударом со штрафного.

Отметим, что на 15-й минуте встречи арбитр после просмотра видеоповтора из-за офсайда отменил гол защитника "Кремонезе" Эмануэле Валери.

Обзор матча

"Ювентус" после победы с 34 очками остался на третьем месте в турнирной таблице. "Кремонезе" с 7 баллами находится в зоне вылета – на 19-й строчке.

В следующем туре подопечные Массимилиано Аллегри 7 января будут принимать "Удинезе", а "Кремонезе" 9 января сыграет на выезде с "Вероной".

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