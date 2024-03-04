"Интер" обыграл "Дженоа" без Малиновского и до 15 очков оторвался на вершине Серии А (видео)

"Нерадзурри" уже имеют колоссальное преимущество над преследователями в чемпионате Италии.

"Интер" на своем поле победил "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского в заключительном матче 27-го тура итальянской Серии А. Поединок на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане завершился со счетом 2:1 .

Хозяева вышли вперед на 30-й минуте благодаря голу Кристина Асллани, которому ассистировал Алексис Санчес. Спустя восемь минут "нерадзурри" удвоили свое преимущество – Санчес реализовал пенальти.

На старте второго тайма генуэзцам удалось сократить отставание в счете – на 54-й минуте точный удар нанес Хоан Васкес.

Однако избежать поражения "грифоны" не сумели. Малиновский провел весь матч на скамейке для запасных.

Обзор матча "Интер" – "Дженоа"

Будет добавлен в скором времени.

После этого матча "Интер" (72 очка) продолжает уверенно лидировать в Серии А. Подопечные Симоне Индзаги опережают ближайшего преследователя "Ювентус" уже на 15 баллов. "Дженоа" (33 пункта) занимает 12-е место.

В следующем туре итальянского чемпионата "нерадзурри" 9 марта на выезде встретятся с "Болоньей", а "грифоны" в тот же день примут "Монцу".

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