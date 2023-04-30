"Интер" оформил мощный камбэк в игре с "Лацио" и дал "Наполи" шанс оформить "скудетто" (видео)

"Партенопейцам" достаточно победить "Салернитану", чтобы уже сегодня завоевать чемпионство.

"Интер" обыграл "Лацио" в домашнем матче 32-го тура итальянской Серии А – 3:1 .

В первом тайме миланцев на 27-й минуте мог выводить вперед Генрих Мхитарян, но его гол был отменен из-за офсайда. А вот римляне своим моментом воспользовались – на 30-й минуте счет во встрече открыл Фелипе Андерсон.

Однако во втором тайме "нерадзурри" смогли переломить ход поединка. На 78-й минуте Лаутаро Мартинес восстановил паритет в игре, а спустя еще пять минут гол Робина Госенса позволил "Интеру" повести в счете.

Все вопросы о победителе противостояния на последней минуте основного времени снял Мартинес, который оформил дубль.

Обзор матча

"Интер" (57 очков) поднялся на четвертое место в турнирной таблице Серии А, опередив по дополнительным показателям "Милан" и "Рому". В свою очередь, "Лацио" (61 балл) остался на второй позиции.

Кроме того, победа миланского клуба дала возможность "Наполи" уже сегодня стать чемпионом Италии. Для этого неаполитанцам нужно обыграть "Салернитану". Эта игра начнется в 16:00 по киевскому времени.

В следующем туре команда Симоне Индзаги 3 мая на выезде сыграет с "Вероной". В этот же день "Лацио" примет "Сассуоло".

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