"Интер" перед битвой с "Шахтером" в Лиге чемпионов "перестрелял" лидера Чемпионата Италии (видео)

"Интер" перед битвой с "Шахтером" в Лиге чемпионов "перестрелял" лидера Чемпионата Италии (видео)

Команда Симоне Индзаги нанесла неаполитанцам первое поражение в сезоне Серии А.

Миланский "Интер" при домашних трибунах обыграл "Наполи" в результативном матче 13-го тура итальянской Серии А - 3:2 .

"Партенопейцы" хорошо начали поединок и уже на 17-й минуте Петр Зелиньски открыл счет в Милане.

На 25-й минуте хозяева восстановили паритет - пенальти реализовал Хакан Чалханоглу.

Перед перерывом Чалханоглу отдал голевую передачу, а Иван Перишич вывел "нерадзурри" вперед.

На 61-й минуте гол Лаутаро Мартинеса сделал преимущество миланского клуба комфортным.

"Наполи" сократил отставание до минимума на 78-й минуте усилиями Дриса Мертенса, но избежать поражения команде Лучано Спаллетти не удалось.

"Интер" (28 баллов) располагается на третьем месте в Серии А. Неаполитанцы потерпели первое поражение в текущем сезоне, но с 32 очками продолжают лидировать в чемпионате и опережают "Милан" (32 пункта) по дополнительным показателям.

В следующем туре Серии А "нерадзурри" 27 ноября в гостях сыграют с "Венецией", а "партенопейцы" на следующий день примут "Лацио". Перед этим оба клуба проведут еврокубковые встречи: "Интер" 24 ноября дома встретится с донецким "Шахтером" в Лиге чемпионов, а "Наполи" в тот же день в Москве сойдется со "Спартаком" в рамках Лиги Европы.

Читайте также:

Дженоа - Рома: где и когда смотреть тренерский дебют Шевченко в Серии А

Дубль Ибрагимовича не помог: "Милан" в сверхрезультативном матче потерпел первое поражение в сезоне Серии А (видео)

Побил рекорд века: Ибрагимович установил уникальное достижение в Чемпионате Италии (видео)