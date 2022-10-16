"Интер" после безумного триллера с "Барселоной" в Лиге чемпионов обыграл середняка Серии А (видео)

Миланский "Интер" обыграл "Салернитану" в матче 10-го тура итальянской Серии А. Поединок на стадионе "Джузеппе Меацца" завершился со счетом 2:0 .

"Нерадзурри" вышли вперед на 14-й минуте встречи, когда Лаутаро Мартинес забил после передачи Николо Бареллы.

Укрепили свое преимущество миланцы уже после перерыва. На 58-й минуте точный удар нанес Барелла, которому ассистировал Хакан Чалханоглу.

Интер - Салернитан: турнирное положение после матча

"Интер" с 18 очками обошел "Ювентус" (16) и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Серии А. "Салернитана" с 10 баллами находится на 12-й позиции.

В следующем туре подопечные Симоне Индзаги на выезде сыграют с "Фиорентиной", а "морские коньки" будут принимать "Специю" украинского полузащитника Виктора Коваленко.

Напомним, в среду недели "Интер" сыграл в результативную ничью с "Барселоной" (3:3) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. За два тура до конца "черно-синие" с 7 очками идут вторыми в своем квартете после "Баварии" (12), опережая каталонцев (4) и "Викторию" Пльзень (0).

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