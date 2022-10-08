"Интер" после триумфа над "Барселоной" в ЛЧ вернулся на победную тропу в Серии А (видео)

Подопечные Симоне Индзаги в хорошем настроении отправятся на второй поединок с каталонцами.

Миланский "Интер" на выезде обыграл "Сассуоло" в матче 9-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счетом 1:2 .

"Нерадзурри" вышли вперед в конце первого тайма. Точным ударом отличился боснийский форвард Эдин Джеко.

После перерыва хозяева сумели отыграться. На 60-й минуте Давиде Фраттези восстановил паритет в этом поединке.

Однако последнее слово осталось за командой Симоне Индзаги. На 75-й минуте Джеко оформил дубль после передачи Генриха Мхитаряна и принес миланцам победу.

"Интер" прервал серию из двух поражений во внутреннем первенстве и с 15 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице Серии А. "Сассуоло" с 12 баллами занимает девятую строчку.

В следующем туре "нерадзурри" 16 октября будут принимать "Салернитану", а "черно-зеленые" днем ранее приедут в гости к "Аталанте" украинца Руслана Малиновского.

Напомним, на неделе "Интер" дома победил "Барселону" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Уже в среду, 12 октября, команды встретятся снова, но уже на "Камп Ноу" в Каталонии.

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