"Интер" потерпел разгромное поражение от "Фиорентины" в доигровке прерванного матча Серии А (видео)

"Интер" потерпел разгромное поражение от "Фиорентины" в доигровке матча 14-го тура итальянской Серии А, который был прерван 1 декабря прошлого года из-за того, что полузащитник "фиалок" Эдоардо Бове потерял сознание на поле.

В четверг, 6 февраля, команды доиграли этот поединок, начиная с 17-й минуты, когда он был приостановлен. Встреча на поле стадиона "Артемио Франки" во Флоренции завершилась со счетом 3:0 .

Все голы хозяева забили во втором тайме. На 60-й минуте счет открыл Лука Раньери, через восемь минут отличился Мойзе Кин, который позже на 89-й минуте оформил дубль.

Обзор матча "Фиорентина" – "Интер"

Будет добавлен в скором времени.

После этого матча "Интер" с 51 очком остался на втором месте в таблице Серии А. Подопечные Симоне Индзаги на три балла отстают от лидирующего "Наполи". "Фиорентина" (42 пункта) поднялась на четвертую позицию.

В следующем туре "Интер" и "Фиорентина" снова сыграют между собой, но уже в Милане. Этот поединок состоится в понедельник, 10 февраля.

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