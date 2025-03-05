"Интер" с незабитым пенальти обыграл "Фейеноорд" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (видео)

Действующий чемпион Италии обеспечил себе комфортное преимущество перед домашним ответным поединком, который состоится 11 марта.

"Интер" на выезде уверенно победил "Фейеноорд" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на поле стадиона "Де Кейп" Роттердаме завершился со счетом 0:2 .

Гости открыли счет на 38-й минуте встречи – отличился Маркус Тюрам. На старте второго тайма "нерадзурри" увеличили свое преимущество – на 50-й минуте точный удар нанес Лаутаро Мартинес.

На 65-й минуте действующий чемпион Италии мог в третий раз поражать ворота вице-чемпиона Нидерландов, но Петр Зелинский не реализовал пенальти – его удар в левый нижний угол взял голкипер хозяев Тимон Велленройтер.

Обзор матча "Фейеноорд" – "Интер"

Ответный матч между "Интером" и "Фейенордом" состоится во вторник, 11 марта, в Милане.

Победитель пары "Фейеноорд" – "Интер" в 1/4 финала Лиги чемпионов сразится с триумфатором противостояния между мюнхенской "Баварией" и леверкузенским "Байером".

Читайте также:

Бенфика – Барселона: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Бавария – Байер: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

ПСЖ – Ливерпуль: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/8 финала Лиги чемпионов