"Интер" - "Шахтер": стали известны стартовые составы на матч жизни в Лиге чемпионов

Только победа сохранит "горнякам" шансы на евровесну.

Миланский "Интер" и донецкий "Шахтер" определились со стартовыми составами на поединок 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который сегодня, 24 ноября, состоится на стадионе "Джузеппе Меацца" в Италии.

"Интер": Ханданович - Шкриняр, Раноккья, Бастони - Дармиан, Барелла, Брозович, Перишич - Чалханоглу - Джеко, Мартинес

Запасные: Кордац, Раду, Думфрис, Гальярдини, Весино, Коларов, Сенси, Корреа, Видаль, Димарко, Д'Амброзио

"Шахтер": Трубин - Додо, Марлон, Витао, Матвиенко - Майкон, Степаненко - Тете, Педриньо, Соломон - Фернандо

Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Конопля, Корниенко, Бондарь, Маркос Антонио, Марлос, Бондаренко, Мудрик, Коноплянка, Сикан

Стартовый свисток в Милане прозвучит в 19.45 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Заметим, что команду Роберто Де Дзерби устроит только победа, чтобы не потерять шансы на выход в еврокубковую весну. Именно поэтому это матч жизни для вице-чемпиона Украины.

После четырех туров "Шахтер" замыкает группу D, набрав всего один балл. Возглавляет квартет с 9 очками мадридский "Реал", на второй строчке - "Интер" (7 пунктов), на третьей - тираспольский "Шериф" (6 очков).

В другом матче пятого тура группы D "Шериф" примет "Реал" (24 ноября, 22:00).

В матче 2-го тура ЛЧ, состоявшемся 28 сентября в Киеве, "Шахтер" и "Интер" расписали нулевую ничью .

. Поединки заключительного шестого тура в квартете D запланированы на 7 декабря: "Реал" - "Интер", "Шахтер" - "Шериф".

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