"Интер" уничтожил аутсайдера и увеличил лидерский отрыв на вершине Серии А (видео)

"Нерадзурри" опережают ближайшего преследователя в чемпионской гонке уже на десять очков.

"Интер" на собственном поле разгромил "Салернитану" в матче 25-го тура итальянской Серии А. Поединок на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане завершился со счетом 4:0 .

"Нерадзурри" сняли вопрос о победителе игры еще в первом тайме. На 17-й минуте счет открыл Маркус Тюрам, а через две минуты Лаутаро Мартинес удвоил преимущество хозяев поля. В обоих случаях ассистировал Карлос Аугусто.

К слову, Мартинес забил 20-й гол в этом сезоне чемпионата Италии. Он с большим запасом возглавляет гонку бомбардиров, ведь ближайший преследователь нападающий "Ювентуса" Душан Влахович имеет в своем активе 12 мячей.

Перед перерывом подопечные Симоне Индзаги сделали счет разгромным – на 40-й минуте отличился Дензел Дюмфрис.

Во втором тайме "черно-синие" в четвертый раз поразили ворота соперника. На последней минуте основного времени точку в матче поставил Марко Арнаутович.

Отметим, что еще один гол Арнаутовича, на 80-й минуте, был отменен из-за офсайда после вмешательства VAR.

Обзор матча "Интер" – "Салернитана"

Таким образом, "Интер" (63 очка) продолжает уверенно лидировать в Серии А. "Нерадзурри" увеличил свое преимущество над ближайшим преследователем "Ювентусом" до 10 баллов. "Салернитана" (13 пунктов) занимает последнюю, 20-ю строчку.

В следующем туре "Интер" 25 февраля на выезде сыграет против "Лечче", а "Салернитана" днем ранее примет "Монцу".

Напомним, во вторник, 20 февраля, "Интер" дома сразится с мадридским "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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