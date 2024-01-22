"Интер" в большинстве вырвал победу над "Наполи" и завоевал Суперкубок Италии (видео)

"Нерадзурри" в третий раз подряд стали обладателями Суперкубка Италии.

"Интер" одолел " Наполи" и завоевал Суперкубок Италии. Решающий поединок на стадионе "Аль-Авваль" в саудовском Эр-Рияде завершился со счетом 0:1 .

В первом тайме матча соперники не поражали ворота друг друга. На старте второй половины встречи "нерадзурри" получили численное преимущество – на 60-й минуте форвард неаполитанцев Джованни Симеоне получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Интересно, что первый "горчичник" аргентинец заработал 5 минутами ранее.

Подопечным Вальтера Маццарри пришлось вдесятером сдерживать натиск "Интера". Долгое время им это удавалось, однако в компенсированное время команда Симоне Индзаги таки дожала своего оппонента – на 90+1-й минуте Лаутаро Мартинес забил победный мяч после передачи Бенжамена Павара.

Обзор матча "Наполи" – "Интер"

Будет добавлен в скором времени.

Отметим, что "нерадзурри" выиграли Суперкубок Италии в восьмой раз в истории и в третий раз подряд. В прошлом году "Интер" завоевал этот трофей, разбив "Милан", а в 2022-м выиграл в драматичной битве против "Ювентуса".

Рекордсменом по количеству побед в Суперкубке Италии остается "Ювентус". Туринский клуб девять раз триумфовал в этом турнире.

Напомним, в этом году Суперкубок Италии впервые проводился в формате мини-турнира с участием четырех команд. В полуфиналах "Наполи" одержал разгромную победу над "Фиорентиной" (3:0), а "Интер" разгромил "Лацио" (3:0).

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