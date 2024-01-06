"Интер" в чрезвычайно драматичной развязке вырвал победу и укрепил лидерство в Серии А (видео)

На последних минутах компенсированного времени "Верона" не забила пенальти в ворота "нерадзурри".
"Интер" обыграл "Верону" в домашнем матче 19-го тура итальянской Серии А. Поединок на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане завершился со счетом 2:1.
На 13-й минуте встречи хозяев поля вывел вперед Лаутаро Мартинес после передачи Генриха Мхитаряна.
Сразу после перерыва "нерадзурри" могли удвоить свое преимущество, но гол Лаутаро Мартинеса после вмешательства VAR был отменен из-за офсайда.
На 74-й извилине "Верона" сумела отыграться – отметился Тома Анри. Однако в компенсированное время подопечные Симоне Индзаги забили во второй раз – точный удар на 90+2-й минуте нанес Давиде Фраттези.
Однако это был еще не конец матча. На 90+4-й минуте полузащитник гостей Дарко Лазович получил прямую красную карточку.
Драматичная развязка этого противостояния наступила на 90+9-й минуте, когда Тома Анри не смог реализовать заработанный "Вероной" пенальти, пробив в штангу.
Обзор матча "Интер" – "Верона"
Будет добавлен в скором времени.
Таким образом, "Интер" удержал победу и с 48 очками закрепился на первом месте в Серии А. "Нерадзурри" на 5 баллов опережают "Ювентус", который имеет игру в запасе. "Верона" (14 пунктов) идет в зоне вылета на 18-й позиции.
В следующем туре "Интер" 13 января на выезде встретится с "Монцой", а "Верона" в тот же день примет "Эмполи" украинца Виктора Коваленко.
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