"Интер" в чрезвычайно драматичной развязке вырвал победу и укрепил лидерство в Серии А (видео)

На последних минутах компенсированного времени "Верона" не забила пенальти в ворота "нерадзурри".

"Интер" обыграл "Верону" в домашнем матче 19-го тура итальянской Серии А. Поединок на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане завершился со счетом 2:1 .

На 13-й минуте встречи хозяев поля вывел вперед Лаутаро Мартинес после передачи Генриха Мхитаряна.

Сразу после перерыва "нерадзурри" могли удвоить свое преимущество, но гол Лаутаро Мартинеса после вмешательства VAR был отменен из-за офсайда.

На 74-й извилине "Верона" сумела отыграться – отметился Тома Анри. Однако в компенсированное время подопечные Симоне Индзаги забили во второй раз – точный удар на 90+2-й минуте нанес Давиде Фраттези.

Однако это был еще не конец матча. На 90+4-й минуте полузащитник гостей Дарко Лазович получил прямую красную карточку.

Драматичная развязка этого противостояния наступила на 90+9-й минуте, когда Тома Анри не смог реализовать заработанный "Вероной" пенальти, пробив в штангу.

Обзор матча "Интер" – "Верона"

Будет добавлен в скором времени.

Таким образом, "Интер" удержал победу и с 48 очками закрепился на первом месте в Серии А. "Нерадзурри" на 5 баллов опережают "Ювентус", который имеет игру в запасе. "Верона" (14 пунктов) идет в зоне вылета на 18-й позиции.

В следующем туре "Интер" 13 января на выезде встретится с "Монцой", а "Верона" в тот же день примет "Эмполи" украинца Виктора Коваленко.

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