"Интер" в концовке выцарапал победу над "быками" и ворвался в топ-3 Серии А (видео)

Поединок на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане завершился минимальной победой хозяев - 1:0 .

Единственный гол в этой встрече был забит в конце второго тайма. Марцело Брозович превратил в забитый мяч передачу от Николо Бареллы на 89-й минуте матча.

После этой победы подопечные Симоне Индзаги с 12 очками поднялись на третье место Серии А. "Быки" с 10 баллами расположились на седьмой позиции.

В следующем туре "нерадзурри" 18 сентября на выезде будут противостоять "Удинезе", а туринцы днем ранее будут принимать "Сассуоло".

Напомним, свой следующий матч "Интер" проведет во вторник, 13 сентября, на выезде против "Виктории" Пльзень в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. На этой неделе "черно-синие" начали еврокубковый сезон домашним поражением от "Баварии".

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