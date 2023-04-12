"Интер" в Португалии обыграл "Бенфику" и приблизился к полуфиналу Лиги чемпионов (видео)

"Нерадзурри" удалось дважды забить после перерыва.
Миланский "Интер" на выезде победил лиссабонскую "Бенфику" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23. Поединок на стадионе "Да Луж" закончился со счетом 0:2.
В первом тайме команды не забивали. В начале второй половины встречи итальянский клуб вышел вперед – голом отличился Николо Барелла.
На 82-й минуте "нерадзурри" удвоили свое преимущество – пенальти реализовал Ромелу Лукаку.
Обзор матча
Ответный матч команды сыграют в среду, 19 апреля, на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане.
Отметим, что победитель пары "Интер" – "Бенфика" в полуфинале встретится с триумфатором дуэли "Милан" – "Наполи".
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