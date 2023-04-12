"Интер" в Португалии обыграл "Бенфику" и приблизился к полуфиналу Лиги чемпионов (видео)

Миланский "Интер" на выезде победил лиссабонскую "Бенфику" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23. Поединок на стадионе "Да Луж" закончился со счетом 0:2 .

В первом тайме команды не забивали. В начале второй половины встречи итальянский клуб вышел вперед – голом отличился Николо Барелла.

На 82-й минуте "нерадзурри" удвоили свое преимущество – пенальти реализовал Ромелу Лукаку.

Обзор матча

Ответный матч команды сыграют в среду, 19 апреля, на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане.

Отметим, что победитель пары "Интер" – "Бенфика" в полуфинале встретится с триумфатором дуэли "Милан" – "Наполи".

Читайте также:

Одной ногой в полуфинале: "Манчестер Сити" с суперголом разбил "Баварию" в Лиге чемпионов (видео)

Реал – Челси: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Милан – Наполи: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/4 финала Лиги чемпионов