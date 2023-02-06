"Интер" второй раз за месяц победил в дерби и продлил ужасную серию "Милана" (видео)

"Россонери" не могут выиграть уже семь матчей подряд.

"Интер" обыграл "Милан" в центральном поединке 21-го тура итальянской Серии А – 1:0 .

Единственный гол в миланском дерби был забит в первом тайме. На 34-й минуте Лаутаро Мартинес нанес точный удар головой после подачи с углового.

Отметим, что нерадзурри могли победить принципиального соперника с гораздо большим счетом, но подвела реализация моментов. Всего за матч "Интер" 15 раз пробил по воротам против 4 ударов у "россонери" (в створ – 4 против 0).

Обзор матча

Таким образом, "Интер" второй раз за месяц одержал победу над "Миланом". В середине января подопечные Симоне Индзаги разбили команду Стефано Пиоли в матче за Суперкубок Италии.

"Интер" (43 очка) сохранил вторую позицию в Серии А. "Милан" (38 баллов), безвыигрышная серия которого достигла уже 7 матчей, опустился на шестую строчку.

В следующем туре "нерадзурри" 13 февраля на выезде сыграют с "Сампдорией", а "россонери" 10 февраля примут "Торино".

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