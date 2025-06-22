"Интер" вырвал волевую победу над японцами на Клубном чемпионате мира-2025 (видео)

"Интер" Милан – "Урава Ред Даймондс" / © Associated Press

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Миланский "Интер" обыграл японскую "Ураву Ред Даймондс" в матче второго тура группового этапа Клубного чемпионата мира-2025 по футболу. Поединок на стадионе "Люмен Филд" в Сиэтле завершился со счетом 2:1 .

Японский коллектив открыл счет на 11-й минуте встречи – голом отличился Рема Ватанабе.

Однако во втором тайме "нерадзурри" сумели совершить камбэк. На 78-й минуте счет сравнял Лаутаро Мартинес, а на 90+2-й победу итальянской команде принес Валентин Карбони.

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Обзор матча "Интер" Милан – "Урава Ред Даймондс"

В другом матче 2-го тура группы E встретятся аргентинский "Ривер Плейт" и мексиканский "Монтеррей" (22 июня, начало – 04:00 по киевскому времени).

В первом туре "Интер" сыграл вничью с "Монтерреем" (1:1), а "Ривер Плейт" обыграл "Ураву Ред Даймондс" (3:1).

В заключительном туре 26 июня "Интер" сыграет с "Ривер Плейтом", а "Урава Ред Даймондс" сразится с "Монтерреем".

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Ранее сообщалось, кто уже вышел в плей-офф Клубного чемпионата мира-2025.