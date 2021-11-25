"Интересны только два боя": Фьюри назвал имена желанных соперников в супертяжелом весе

Один из них - Александр Усик.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился своими планами на будущее. Британский чемпион заявил, что не заинтересован в боях против Диллиана Уайта и Джо Джойса.

"Мне не интересен ни поединок против Джо Джойса, ни против Диллиана Уайта. Все, что я делаю - каждый день кайфую от себя, вот и все. Говорил и продолжаю говорить, что мне интересны только два боя - с Энтони Джошуа и Александром Усиком", - сказал Фьюри в интервью Boxing Social.

На вопрос, будет ли он проводить промежуточный поединок, пока Усик и Джошуа сразятся в реванше, "Цыганский король" не дал однозначного ответа.

"Выйду ли я на ринг в феврале, если не достану Усика или Джошуа? Тогда и увидим, не правда ли? Сейчас ноябрь, так что за несколько месяцев многое может произойти", - добавил Фьюри.

В ночь на 10 октября Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера в 11-м раунде и сохранил пояс WBC в супертяжелом весе. Другие три самых престижных титула хевивейта - WBA, WBO и IBF - сосредоточил в своих руках украинец Александр Усик, отобрав их у британца Энтони Джошуа.

Отметим, что поединок между Усиком и Фьюри станет возможным только после того, как Александр защитит титулы во втором бою с Джошуа. Эй Джей уже активировал опцию реванша, которая была прописана в контракте на первый поединок с украинцем. По словам промоутера, реванш планируется на март 2022 года.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 31 победа (22 - нокаутом) и одна ничья. Он остается непобедимым на профессиональном ринге.

В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

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