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Интрига до финального свистка: определился победитель группы Украины в Лиге наций
Северная Ирландия на выезде сыграла вничью с Венгрией и вышла в элитный дивизион Лиги наций.
Сборная Северной Ирландии стала победителем группы Украины в Лиге наций-2026/27.
В матче заключительного, шестого тура группового этапа североирландцы на выезде сыграли вничью с Венгрией — 1:1.
На 35-й минуте встречи венгры открыли счет усилиями Барнабаша Варги. Но во втором тайме гости отыгрались — на 65-й минуте голом отличился Джастин Дэвенни.
Этот результат позволил Северной Ирландии (12 очков) занять первое место в группе и выйти в элитный дивизион Лиги наций.
Венгрия (11 пунктов) стала второй и в марте 2027 года будет играть стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А.
Сборная Украины (7 очков), которая в заключительном туре победила Грузию (1:0), заняла третью позицию и сохранила прописку в дивизионе B Лиги наций на следующий сезон.
Сборная Грузии (2 балла) финишировала на последней строчке в квартете и весной следующего года будет играть стыковые матчи за право остаться в дивизионе В против команды дивизиона С.
Турнирная таблица
1. Северная Ирландия — 12 очков (6 матчей), 6:1 (разница голов)
2. Венгрия — 11 очков (6), 6:3
3. Украина — 7 очков (6), 3:6
4. Грузия — 2 очка (6), 0:5
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