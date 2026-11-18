Венгрия — Северная Ирландия / © Associated Press

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Сборная Северной Ирландии стала победителем группы Украины в Лиге наций-2026/27.

В матче заключительного, шестого тура группового этапа североирландцы на выезде сыграли вничью с Венгрией — 1:1.

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На 35-й минуте встречи венгры открыли счет усилиями Барнабаша Варги. Но во втором тайме гости отыгрались — на 65-й минуте голом отличился Джастин Дэвенни.

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Этот результат позволил Северной Ирландии (12 очков) занять первое место в группе и выйти в элитный дивизион Лиги наций.

Венгрия (11 пунктов) стала второй и в марте 2027 года будет играть стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А.

Сборная Украины (7 очков), которая в заключительном туре победила Грузию (1:0), заняла третью позицию и сохранила прописку в дивизионе B Лиги наций на следующий сезон.

Сборная Грузии (2 балла) финишировала на последней строчке в квартете и весной следующего года будет играть стыковые матчи за право остаться в дивизионе В против команды дивизиона С.

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Турнирная таблица

1. Северная Ирландия — 12 очков (6 матчей), 6:1 (разница голов)

2. Венгрия — 11 очков (6), 6:3

3. Украина — 7 очков (6), 3:6

4. Грузия — 2 очка (6), 0:5

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Ранее сообщалось, что сборная Украины узнала, в какой будет корзине во время жеребьевки отбора Евро-2028.

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