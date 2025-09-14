ТСН в социальных сетях

Интрига до последних секунд: определился победитель Евробаскета-2025

В напряженном финале Германия одолела Турцию.

Турция – Германия (баскетбол)

Турция – Германия (баскетбол) / © Associated Press

Сборная Германии стала победителем Евробаскета-2025 – чемпионата Европы 2025 года по баскетболу среди мужских сборных.

В финальном матче турнира, который состоялся в латвийской Риге, немцы победили команду Турции со счетом 88:83.

Бронзовым призером Евробаскета-2025 стала сборная Греции, которая в поединке за третье место обыграла финнов со счетом 92:89.

Отметим, что в полуфиналах немцы победили Финляндию (98:86), а турки обыграли Грецию (94:68).

Немцы во второй раз в истории стали чемпионами Европы по баскетболу. Турки во второй раз завоевали "серебро" континентального первенства.

