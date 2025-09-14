- Дата публикации
-
Интрига до последних секунд: определился победитель Евробаскета-2025
В напряженном финале Германия одолела Турцию.
Сборная Германии стала победителем Евробаскета-2025 – чемпионата Европы 2025 года по баскетболу среди мужских сборных.
В финальном матче турнира, который состоялся в латвийской Риге, немцы победили команду Турции со счетом 88:83.
Бронзовым призером Евробаскета-2025 стала сборная Греции, которая в поединке за третье место обыграла финнов со счетом 92:89.
Отметим, что в полуфиналах немцы победили Финляндию (98:86), а турки обыграли Грецию (94:68).
Немцы во второй раз в истории стали чемпионами Европы по баскетболу. Турки во второй раз завоевали "серебро" континентального первенства.