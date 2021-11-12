Интрига все еще жива: Италия не смогла вырвать победу над Швейцарией в битве за выход на ЧМ-2022

Интрига все еще жива: Италия не смогла вырвать победу над Швейцарией в битве за выход на ЧМ-2022

"Скуадра Адзурра" не реализовала пенальти в концовке встречи.

Сборные Италии и Швейцарии сыграли вничью в матче 9-го тура европейской квалификации на Чемпионат мира-2022. Поединок лидеров группы C на "Стадио Олимпико" в Риме завершился со счётом 1:1 .

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В первом тайме команды обменялись голами. На 11-й минуте "крестоносцев" вывел вперед Сильван Видмер, но хозяева на 36-й минуте отыгрались усилиями Джованни Ди Лоренцо.

На 90-й минуте "Скуадра Адзурра" могла вырвать победу и, как следствие, практически гарантировать себе первое место в группе и прямую путевку на мундиаль, но Жоржиньо не реализовал пенальти.

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Таким образом, у обеих команд теперь по 15 очков. Италия возглавляет группу, опережая Швейцарию только по дополнительным показателям.

Судьба прямой путевки на ЧМ-2022 решится в матчах последнего тура, которые состоятся 15 ноября: Северная Ирландия - Италия, Швейцария - Болгария.

Добавим, что даже победа Италии или Швейцарии в сегодняшнем матче не вывела бы ни одну из этих команд на мировое первенство, ведь при равенстве очков главным критерием является разница забитых и пропущенных мячей, а не очные встречи.

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