Интрига жила до финального свистка: "Динамо" проиграло "Барселоне" в гостевом матче Лиги чемпионов (видео)

Подопечные Мирчи Луческу потерпели минимальное поражение от испанского гранда на "Камп Ноу".

Киевское "Динамо" уступило каталонской "Барселоне" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок на стадионе "Камп Ноу" закончился поражением украинского клуба со счетом 0:1.

Со старта встречи "сине-гранатовые" взяли мяч под свой контроль. Уже на второй минуте Сержиньо Дест головой замыкал навес на дальней штанге, но не попал в ворота. На 18-й минуте Люк де Йонг пробил головой после подачи Мемфиса Депая со штрафного, однако мяч разминулся со штангой.

А на 21-й минуте киевский клуб спас уже Георгий Бущан, который в прыжке перевел мяч на угловой после удара Люка де Йонга. На 36-й минуте Бущан еще раз выручил своих одноклубников, парируя удар Деста, которого забыли на дальней штанге.

Тем не менее, давление "Барселоны" все же дало результат. На 37-й минуте Жорди Альба с левого фланга навесил в штрафную, а Жерар Пике ударом слета в падении поразил ворота Бущана.

После перерыва подопечные Рональда Кумана продолжили владеть территориальным преимуществом, но моментов у ворот Бущана стало меньше. Однако на 54-й минуте "бело-синие" едва сами не привезли себе гол. Бущан задержался с мячом, позволив Фати запресинговать себя. Георгий сумел отвести мяч на Забарного, но после отскока игровая сфера снова оказалась у Фати - юный талант каталонцев ударом через себя не попал в створ ворот.

В конце встречи Луческу решил освежить игру заменами, чтобы попытаться вырвать ничью в Каталонии, но все напрасно. "Динамо" за весь матч так и не пробило в створ ворот тер Штегена. Однако, стоит отдать должное и обороне киевлян - "Барселона" лишь трижды попала в створ ворот Бущана, один из этих ударов и оказался решающим. В итоге, минимальное поражение чемпиона Украины на "Камп Ноу".

"Барселона", набрав первые три очка в этой Лиге чемпионов, поднялась на третью строчку группы E. "Динамо" с одним набранным баллом в активе опустилось на последнее место.

В другом поединке третьего тура квартета E "Бенфика" примет "Баварию". Эта встреча начнется 20 октября в 22:00.

Четвертый тур ЛЧ запланирован на 2 ноября: "Динамо" - "Барселона", "Бавария" - "Бенфика".

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