Интриги не получилось: "Шахтер" в Киеве феерично уничтожил "Зарю" и достал "Динамо" в таблице УПЛ

Интриги не получилось: "Шахтер" в Киеве феерично уничтожил "Зарю" и достал "Динамо" в таблице УПЛ

Подопечные Роберто Де Дзерби забили в ворота соперника шесть мячей.

Донецкий "Шахтер" разгромил луганскую "Зарю" в центральном матче 11-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча на НСК "Олимпийский" в Киеве завершилась победой "горняков" со счетом 6:1.

Команда Роберто Де Дзерби сняла все вопросы о победителе противостояния еще в первом тайме - дублем отметился Фернанду, еще один гол забил Педринью.

После перерыва команда Виктора Скрипника ответила голом Александра Гладкого на 63-й минуте. Однако затем "горняки" продолжили безжалостно громить своих гостей - дубль оформил вышедший на замену Тете.

Также свое слово сказал другой джокер Де Дзерби Даниил Сикан - форвард сборной Украины появился со скамейки запасных и на 80-й минуте забил гол пяткой.

"Шахтер" (26 очков) догнал и опередил "Динамо" на вершине турнирной таблицы УПЛ. Киевляне (26 пунктов) провели на один матч меньше, 16 октября команда Луческу на выезде сыграет против "Львова".

"Заря" (20 баллов) осталась на 4-й строчке.

В следующем туре УПЛ "Шахтер" в Полтаве сыграет с "Ворсклой", а "Заря" в Запорожье примет "Колос". Перед этим оба клуба выступят в еврокубках - "горняки" 19 октября в Киеве дадут бой "Реалу" в Лиге чемпионов, а луганчане 21 октября попытаются набрать первые очки в Лиге конференций в выездном поединке с софийским ЦСКА.

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