Иранская гандболистка бесследно исчезла во время Чемпионата мира в Испании

Это уже не первый подобный случай на турнире.
Гандболистка сборной Ирана Шагайе Бапири пропала без вести во время Чемпионата мира в Испании.
Как сообщает TV2, 14 декабря 30-летняя спортсменка ушла из гостиницы в неизвестном направлении и бесследно исчезла. С тех пор на связь она выходить тоже перестала.
Информацию об исчезновении Бапири подтвердили в Международной федерации гандбола. Представители оргкомитета Чемпионата мира заявили, что уже обратились в полицию.
Это не первый подобный случай на этом турнире. 8 декабря пропали четыре гандболистки сборной Камеруна. Спортсменки не явились для прохождения тестирования на коронавирус. В последний раз их видели вечером 7 декабря, когда они уезжали на такси от отеля.
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