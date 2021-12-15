Иранская гандболистка бесследно исчезла во время Чемпионата мира в Испании

Это уже не первый подобный случай на турнире.

Гандболистка сборной Ирана Шагайе Бапири пропала без вести во время Чемпионата мира в Испании.

Как сообщает TV2, 14 декабря 30-летняя спортсменка ушла из гостиницы в неизвестном направлении и бесследно исчезла. С тех пор на связь она выходить тоже перестала.

Информацию об исчезновении Бапири подтвердили в Международной федерации гандбола. Представители оргкомитета Чемпионата мира заявили, что уже обратились в полицию.

Это не первый подобный случай на этом турнире. 8 декабря пропали четыре гандболистки сборной Камеруна. Спортсменки не явились для прохождения тестирования на коронавирус. В последний раз их видели вечером 7 декабря, когда они уезжали на такси от отеля.

Читайте также:

Со слезами на глазах: звезда "Манчестер Сити" и "Барселоны" завершил карьеру из-за проблем с сердцем

Новый скандал: Ломаченко ответил хейтерам стихом российского поэта, поддержавшего аннексию Крыма

"От***и мои яйца": Фьюри вульгарно унизил Усика на камеру, украинец отреагировал