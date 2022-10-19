Иранская скалолазка выступила на соревнованиях без хиджаба и рискует попасть в тюрьму

Иранская спортсменка Эльназ Рекаби приняла участие в чемпионате Азии по скалолазанию, который состоялся в южнокорейском Сеуле, без хиджаба. Свои волосы спортсменка просто собрала в хвост.

Этим действием девушка нарушила закон Ирана от 1983 года, запрещающий женщинам появляться без хиджаба в общественных местах. Теперь спортсменке грозит уголовное преследование на родине, пишет CNN.

В истории музыки, Иранский спортсмен Elnaz Rekabi, который был представлен в Иране в Asian Climbing Competitions finals в Сеуле, составленный без hijab, disobeying Islamic Republic's restrictions for female athletes. pic.twitter.com/KvxE5NoQLi — Iran International English (@IranIntl_En) October 16, 2022

Иранские СМИ сообщают, что после соревнований спортсменку обманом заманили в посольство, отобрали паспорт и мобильный телефон. Журналисты IranWire отмечают, что Рекаби заставить покинуть Южную Корею досрочно и отправят в тюрьму Эвин, куда обычно попадают политзаключенные.

Сообщается, что Эльназ пошла на такой шаг, чтобы поддержать вспыхнувшие массовые протесты в своей стране после того, как 16 сентября в реанимации Тегерана умерла 22-летняя Махса Амини. За два дня до того ее арестовали сотрудники полиции морали - за то, что из-под хиджаба виднелись волосы.

Напомним, Рекаби - не первая спортсменка, которая публично выразила протест против ограничения прав женщин в Иране. Ранее без хиджаба выходила в ринг иранская боксерша Садаф Хадем. После этого поступка девушке пришлось остаться во Франции, ведь власти Ирана выдали ордер на ее арест.

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