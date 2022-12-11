Иранского футболиста приговорили к смертной казни – СМИ

Иранский футболист Амир Реза Наср Азадани оказался среди 28 человек, приговоренных к смертной казни после участия в массовых протестах против произвола власти в стране.

Об этом сообщает издание IranWire.

Азадани арестовали в конце ноября в качестве подозреваемого по делу об убийстве полковника полиции Эсмаила Черега и двух бойцов "Басидж" — полувоенной группировки силовиков Ирана.

26-летний футболист приговорен к смертной казни за "пропаганду войны против Бога". Остальные 27 человек также получили смертные приговоры по схожему обвинению. В частности, им инкриминируют "вражду против исламского правления" и "распространение коррупции на земле".

В свое время Азадани выступал за такие клубы как "Рах-Ахан" и "Трактор Табриз", а также защищал цвета юношеской сборной Ирана.

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