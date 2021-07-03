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"Исцелил" лишь забитый гол: звезда сборной Италии отметился эпичной симуляцией в 1/4 финала Евро-2020 (видео)

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"Исцелил" лишь забитый гол: звезда сборной Италии отметился эпичной симуляцией в 1/4 финала Евро-2020 (видео)

Associated Press

Футболист рассмешил своими действиями фанатов.

Форвард сборной Италии Чиро Иммобиле отметился не лучшим поступком во время четвертьфинального матча Чемпионата Европы-2020 с национальной командой Бельгии.

На 30-й минуте встречи 31-летний нападающий после контакта с соперником начал имитировать травму в штрафной "Красных дьяволов". Игрок лежал на газоне до тех пор, пока не увидел, что его партнеры забили гол.

Действия Иммобиле насмешили болельщиков, которые записали эпичное видео с экрана телевизора.

  • Итальянцы обыграли бельгийцев со счетом 2:1.
  • В полуфинале "Скуадра Адзурра" сыграет против Испании, которая в другом четвертьфинале в серии пенальти победила Швейцарию.
  • Поединок Италия - Испания состоится 6 июля на арене "Уэмбли" в Лондоне.