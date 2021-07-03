"Исцелил" лишь забитый гол: звезда сборной Италии отметился эпичной симуляцией в 1/4 финала Евро-2020 (видео)

Футболист рассмешил своими действиями фанатов.
Форвард сборной Италии Чиро Иммобиле отметился не лучшим поступком во время четвертьфинального матча Чемпионата Европы-2020 с национальной командой Бельгии.
На 30-й минуте встречи 31-летний нападающий после контакта с соперником начал имитировать травму в штрафной "Красных дьяволов". Игрок лежал на газоне до тех пор, пока не увидел, что его партнеры забили гол.
Действия Иммобиле насмешили болельщиков, которые записали эпичное видео с экрана телевизора.
- Итальянцы обыграли бельгийцев со счетом 2:1.
- В полуфинале "Скуадра Адзурра" сыграет против Испании, которая в другом четвертьфинале в серии пенальти победила Швейцарию.
- Поединок Италия - Испания состоится 6 июля на арене "Уэмбли" в Лондоне.