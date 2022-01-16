Ищет новый клуб: звездный украинский футболист близок к уходу из "Шахтера"

Ищет новый клуб: звездный украинский футболист близок к уходу из "Шахтера"

Евгений Коноплянка не полетел с командой на тренировочный сбор.

Полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка в ближайшее время может покинуть донецкий клуб.

32-летний вингер не отправился с "горняками" на первый тренировочный сбор в Турцию.

Как сообщили Tribuna.com в "Шахтере", Евгений не поехал с командой на сбор, потому что занимается поиском нового клуба.

Коноплянка присоединился к "оранжево-черным" в сентябре 2019 года, перейдя из немецкого "Шальке".

В этом сезоне он провел всего два матча в футболке "горняков". Хавбек последний раз выходил на поле в официальном поединке в августе.

Контракт Коноплянки с "Шахтером" истекает в июне 2022 года.

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