"Исключительный боец": экс-чемпион мира спрогнозировал победителя поединка Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира Джордж Гроувз поделился своими ожиданиями от грядущего боя между чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По его мнению, победу в поединке за звание абсолютного чемпиона мира одержит украинский боксер, поскольку он значительно превосходит британца в боксерских способностях.

"Да, я выбираю Усика в бою против Фьюри. Помню, когда Усик только перешел в супертяжелый вес, я сказал, что он темная лошадка, и не нужно сбрасывать этого парня со счетов.

В предыдущие годы мы видели, как тяжеловес переходил в супертяжелый вес и доминировал. Многим людям казалось это непостижимым. Говорили, что он никогда не будет конкурировать с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Я все еще думаю, что Усик его победит.

Говорят, что хороший боец победит хорошего маленького бойца. Но я думаю, что Усик – исключительный боец. Если говорить о боксерских способностях, Усик гораздо лучше", – сказал Гроувз в комментарии talkSPORT Boxing.

Поединок Усик – Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой был запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы, которую британец получил во время одного из спаррингов, его пришлось отложить.

Чтобы избежать очередного срыва поединка, организаторы установили санкции, которые будут применены к Усику или Фьюри, если кто-то из них не выйдет в ринг 18 мая. Боксерам грозит огромный штраф в случае отказа биться в запланированную дату.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Читайте также:

Усик – Фьюри: где и когда смотреть бой за звание абсолютного чемпиона мира

"Победит больший зверь": известный тренер сделал прогноз на бой Усик – Фьюри

"Имеет высокий боксерский IQ": экс-чемпион мира спрогнозировал победителя боя Усик – Фьюри