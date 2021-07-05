Искушают толстым кошельком: турецкие гранды устроили войну за Ярмоленко

Украинского футболиста хотят видеть в своих рядах "Галатасарай" и "Фенербахче".

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко, который возмутил британскую прессу своим поступком в четвертьфинале Евро-2020 против Англии, летом может сменить клуб.

Турецкое издание Haber365 сообщает, что 31-летним вингером активно интересуются "Галатасарай" и "Фенербахче".

Отмечается, что главный тренер "Галатасарая" Фатих Терим лично заинтересован в трансфере украинца, а клуб готов платить Ярмоленко 2,5 миллиона евро в год.

"Фенербахче" собирается попробовать перебить эту сумму и предлагает Андрею зарплату в 3 миллиона евро плюс бонусы.

В прошлом сезоне Ярмоленко сыграл в 22 матчах за "Вест Хэм", забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с "молотобойцами" действует до лета 2022 года.

В сезоне-2020/21 "Галатасарай" занял второе место в турецкой Суперлиге, "Фенербахче" финишировал третьим.

На Евро-2020, где сборная Украины впервые в истории чемпионатов Европы достигла четвертьфинала, Ярмоленко забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 5 матчах.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Ярмоленко подвел итоги выступления Украины на Евро-2020.

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